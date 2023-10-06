Представлен 180-Гц монитор MSI G244F E2

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MSI G244F E2, которая основана на 23,8-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется частотой обновления до 180 Гц, контрастностью 1000:1, 8-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 250 нит, временем отклика от серого к серому 1 мс, 122,88% охватом цветового пространства sRGB, 94,4% Adobe RGB и 92,05% DCI-P3, поддержкой Adaptive Sync и FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.0b, портом DisplayPort 1.2a, 3,5-мм разъемом для наушников, подставкой с возможностью регулировки наклона и креплением VESA (75:75 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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