Представлен 180-Гц монитор MSI G244PF E2

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью MSI G244PF E2, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, временем отклика от серого к серому 1 мс, кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, поддержкой технологии подавления мерцания и уменьшения влияния синего света, поддержкой Adaptive-Sync, интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты, а также стандартным креплением VESA (75:75) для установки монитора на стену. Цена и дата начала продаж MSI G244PF E2 будут объявлены позже.

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