Представлен 180-Гц монитор MSI G274F

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MSI G274F, которая основана на 27-дюймовой Rapid IPS-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 Мс (GtG), 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и 94-процентным охватом цветовой палитры Adobe RGB, углами обзора по ширине и высоте 178° и 178° соответственно, максимальной яркостью 250 нит, контрастностью 1000:1, а также цифровыми разъемами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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