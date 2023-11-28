Представлен 180-Гц монитор MSI G27C3F

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G27C3F, которая основана на изогнутой 27-дюймовой VA-матрице с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, радиусом кривизны 1500R, частотой обновления 180 Гц, контрастностью 3000:1, максимальной яркостью 300 кд/м², 117% охватом цветовой палитры sRGB, 92% DCI-P3 и 90% Adobe RGB, временем отклика 1 мс (GTG), поддержкой синхронизации AMD Adaptive Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.0b и одним DP1.2a, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью изменить угол наклона и креплением VESA (75:75 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.