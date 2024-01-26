Представлен 180-Гц монитор Machenike MZQ27F180

Китайская компания Machenike представила на домашнем рынке монитор Machenike MZQ27F180, который предназначен для геймеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления в режиме 180 Гц, поддержкой технологии AdaptiveSync, углами обзора 178°, поддержкой стандарта VESA DisplayHDR 400, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом гаммы DCI-P3, значением Delta E не более двух единиц, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DP 1.4 для подключения к компьютеру или игровой консоли. Цена Machenike MZQ27F180 в Китае составляет всего 125 долларов.