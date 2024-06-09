Представлен 180-Гц монитор Philips Evnia 27M2N3200A

Компания Philips представила геймерские мониторы Philips Evnia 27M2N3200A и 24M2N3200A, которые основаны на 27- и 24-дюймовых панелях с разрешением Full HD. Новинки также характеризуются кадровой частотой 180 Гц, яркостью 300 кд/м², скоростью отклика от серого к серому 1 мс, контрастностью 1000:1, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 128% охватом sRGB, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort 1.4, двумя 2-Вт динамиками, а также подставкой с функцией регулировки поворота, наклона и высоты. Мониторы оценены на европейской рынке в 200 и 180 евро соответственно.

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