Представлен 180-Гц монитор Philips Evnia 34M2C5501A

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 34M2C5501A, которая получила 34-дюймовую изогнутую матрицу Fast VA с разрешением 3440:1440 точек (формат UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 180 Гц, статической контрастностью 4000:1, временем отклика 0,5 мс, пиковой яркостью 300 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 126% охватом sRGB, 91% Adobe RGB и 105% NTSC, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона, подъём и поворот, креплением на стену VESA, фирменной подсветкой Ambiglow, двумя 5-Вт динамиками, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и концентратором USB. Монитор уже появился в продаже по цене в 300 фунтов стерлингов.