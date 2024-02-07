Представлен 180-Гц монитор Redmi G Pro 27

Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Redmi G Pro 27, которая может похвастаться наличие подсветки Mini LED с 1152 зонами и 4608 светодиодами. Новинка характеризуется 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей, яркостью 1000 кд/кв.м., максимальной контрастностью 1000000:1, временем отклика 1 мс, частотой обновления изображения 180 Гц, поддержкой стандарта HDR1000, 97% покрытием цветового пространства Adobe RGB, 100% sRGB и 99% DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E ≤ 2, динамической подсветкой с четырьмя режимами яркости, двумя интерфейсами DP1.4 и двумя HDMI 2.0, а также гибко регулируемой подставкой. Монитор появится в китайской продаже 22 февраля по цене для первых покупателей 310 долларов.