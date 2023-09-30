Представлен 180-Гц монитор Skyworth F27G51Q Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью F27G51Q Pro, которая получила 27-дюймовую Nano IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, яркостью 400 нит, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 100% охватом цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE≤2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400, светочувствительным датчиком для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, разъемами HDMI 2.0, DP1.4 и USB-C с возможностью зарядки гаджетов мощностью 15 Вт, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с функциями наклона и поворота, а также регулировки высоты на 130 мм. Монитор станет доступен для покупки в Китае в ближайшее время по цене в 190 долларов.