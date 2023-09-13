Представлен 180-Гц монитор Thunderobot Black Warrior SE

Китайский производитель Thunderobot пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью Black Warrior SE, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, контрастностью 1000:1, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Цифровыми разъемами DisplayPort и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и настенным креплением 75:75 мм. Цена монитора на домашнем рынке составляет 125 долларов.