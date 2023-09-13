Представлен 180-Гц монитор Thunderobot Black Warrior SE

Китайский производитель Thunderobot пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью Black Warrior SE, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, контрастностью 1000:1, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Цифровыми разъемами DisplayPort и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников и настенным креплением 75:75 мм. Цена монитора на домашнем рынке составляет 125 долларов.

Монитор ViewSonic VX3267U-4K оценен в 350 долларов…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделями ViewSonic VX3267U-2K и VX3267U-4K, которые ос…
Представлен 240-Гц монитор HP Omen 27qs…
Компания HP пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Omen 27qs, которая получила 27-дюймовую IP…
5K-монитор Samsung ViewFinity S9 появился в продаже …
Компания Samsung дала старт продажам монитора ViewFinity S9, который был представлен еще в начале года на…
Представлен 240-Гц монитор Iiyama G-Master GB2790QSU-B5…
Компания Iiyama пополнила ассортимент мониторов моделью G-Master GB2790QSU-B5, которая получила 27-дюймов…
Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2776-2K-OLED…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VX2776-2K-OLED, которая основана на 27…
Представлен 280-Гц монитор Lenovo Legion R25f-30…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Lenovo Legion R25f-30, которая получила 2…
Представлен 4K-монитор под названием LG 27BQ85U…
Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью LG 27BQ85U, которая получила 27-дюймовую 10-битную ма…
Представлен изогнутый монитор Dell P3424WE …
Компания Dell пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью P3424WE, которая основана на 34-дюй…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor