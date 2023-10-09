Представлен 180-Гц монитор ViewSonic VX2757-2K-PRO

Компания ViewSonic пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью VX2757-2K-PRO, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка характеризуется углом обзора 178°, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 100-процентным охватом цветового пространства SRGB, яркостью 250 нит, поддержкой технологий HDR High, AMD Freesync и NVIDIA G-sync, разъемами HDMI 2.0 и DP1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже доступен для покупки на китайском рынке по цене в 123 доллара.

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