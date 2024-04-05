Представлен 180-гц монитор Titan Army P24A2R

Сетевые источники сообщают о релизе нового бюджетного игрового монитора, который получил название Titan Army P24A2R. На дебютном китайском рынке новинка оценена всего в 117 долларов. Монитор характеризуется 23,8-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), частотой обновления изображения 180 Гц, временем отклика 1 мс, 8-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 320 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% sRGB, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и поворота, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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