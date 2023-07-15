Представлен 185-Гц монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-5

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ViewSonic VX2781-2K-PRO-5, которая основана на 27-дюймовой Fast IPS-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 185 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мc, 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB и 98% гаммы DCI-P3, поддержкой HDR400, тонкими рамками, регулируемой подставкой с возможностью поворота в портретный режим, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также несколькими разъемами USB. Цена ViewSonic VX2781-2K-PRO-5 на китайском рынке составляет 250 долларов.

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