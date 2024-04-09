Представлен 200-Гц монитор LG UltraGear 27GS75Q

Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью LG UltraGear 27GS75Q, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 200 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, поддержкой HDR10, 99% покрытием цветового пространства sRGB и 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, комплектной подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и высоты, а также интерфейсами DisplayPort и HDMI. Цена LG UltraGear 27GS75Q на дебютном китайском рынке составляет 275 долларов. Когда монитор появится в глобальной продаже, пока не сообщается.