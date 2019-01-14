Представлен 24-дюймовый монитор Philips 241B7QGJ

Состоялся релиз Full HD модели Philips 241B7QGJ. Этот 24-дюймовый (23,8”) ЖК-монитор станет новым эталоном среди «зеленых» устройств и мощным инструментом повышения производительности при сохранении окружающей среды для профессионалов, которые заботятся об экологии. Помимо ведущего в отрасли уровня энергоэффективности, полностью перерабатываемой упаковки и соответствия международным экологическим стандартам, Philips 241B7QGJ предлагает спектр высокопроизводительных и интеллектуальных эргономических функций. Среди них – технологии Full HD и IPS, SmartImage, SmartContrast и SmartResponse, стандарт USB 3.0, встроенные динамики и подставка SmartErgo. Такое сочетание обеспечивает максимальное удобство пользователя.