Представлен 240-Гц OLED-монитор HKC OG27QK

Компания HKC пополнила ассортимент мониторов моделью HKC OG27QK, которая обойдется на китайском рынке в 655 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, 98,5-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 1000 нит, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, а также интерфейсами DisplayPort, HDMI и USB Type-C с возможностью подачи энергии мощностью до 90 Вт на другие устройства.

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