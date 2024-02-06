Представлен 240-Гц OLED-монитор LG 27GS95QE

Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью LG27GS95QE, которая оценена на дебютном китайском рынке в 850 долларов. Новинка основана на 26,5-дюймовой OLED-панели с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, сертификацией DisplayHDR True Black 400, 98,5-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, обычной яркостью 275 кд/м2 и пиковой яркостью 1000 кд/м2, поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSyncm Premium, портом HDMI2.1, 3,5-мм гнездом для наушников, а также поддержкой антибликовой технологии AGLR и технологии LG Live Color Low Blue Light.

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Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры

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