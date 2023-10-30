Представлен 240-Гц изогнутый монитор AOC AGON AG456UCZD

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AGON AG456UCZD, которая основана на 44,5-дюймовой изогнутой OLED-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка характеризуется радиусом кривизны 800R, кадровой частотой 240 Гц, углом обзора 178 градусов, соотношением сторон 21:9, яркостью 1000 нит, временем отклика 0,3 мс и яркостью 1000 нит, 98,5-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, точностью цветопередачи Delta E<2, технологией снижения уровня синего света, сертификатом от мерцания Eyesafe 2.0, антибликовым покрытием, системой освещения Light FX, двумя 8-Вт динамиками, регулируемой подставкой, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портами DisplayPort 1.4 и Type-C (с функцией зарядки на 90 Вт), 3,5-мм аудиогнездом и четырьмя портами USB 3.2 Gen 1.