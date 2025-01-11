Представлен 240-Гц изогнутый монитор Lenovo Legion Pro 34WD-10

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Legion Pro 34WD-10, которая основана на 34-дюймовой OLED-матрице PureSight с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется кривизной 800R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс, 98,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% охватом цветового пространства sRGB, точностью цветопередачи Delta E < 2, пиковой яркостью 1300 нит, сертификацией DisplayHDR TrueBlack 400, поддержкой ИИ для предотвращения выгорания, технологией Lenovo TrueSplit для разделения монитора на несколько экранов, интерфейсом USB Type-C с поддержкой 140-Вт зарядки, разъемами USB-A и USB-C, а также портом RJ45 для сетевого подключения. Lenovo Legion Pro 34WD-10 появится в продаже в марте по цене в 1000 долларов.