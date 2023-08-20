Представлен 240-Гц изогнутый монитор MSI MAG 325CQRXF

Компания MSI представила игровой монитор MAG 325CQRXF, который получил 31,5-дюймовую VA-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, глубиной цвета 10 бит, максимальной яркостью 300 кд/м², 128,5% охватом цветового пространства sRGB, 96,8% DCI-P3 и 93,7% Adobe RGB, поддержкой технологии Adaptive Sync, сертификацией ClearMR-7000, интерфейсами HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2a и USB 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, портом USB-C с режимом DisplayPort и зарядкой мощностью 15 Вт, регулируемой подставкой и креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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