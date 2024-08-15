Представлен 240-Гц монитор AOC Agon Pro AG276QZD2

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Agon Pro AG276QZD2, которая основана на 27-дюймовой матрице Samsung QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс GtG, сертификацией DisplayHDR True Black 400, пиковой яркостью 400 кд/м2, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4, двумя нисходящими портами USB 3.2 Gen1, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя 5-Вт динамиками, поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, а также четырёхлетней гарантией от выгорания. Монитор уже доступен для покупки на Amazon по цене в 600 долларов.