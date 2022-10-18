Представлен 240-Гц монитор AOC GAMING 25G3ZM/BK

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC GAMING 25G3ZM/BK, которая получила 24,5-дюймовую 8-битную VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется временем отклика 1 мс GtG или 0,5 мс MPRT, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой технологии Adaptive Sync, контрастностью 3000:1, яркостью 300 кд/м2, отображением 16,7 млн цветов, подсветкой WLED, 100% охватом цветовой палитры sRGB и 92% DCI-P3, технологиями Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, 3,5-мм гнездом, подставкой с регулировкой высоты до 130 мм, углы наклона и поворота, а также поворотом в портретный режим. Монитор станет доступен для покупки до конца месяца по цене в 190 фунтов стерлингов.

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