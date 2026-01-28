Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix OLED XG32UQDMS, которая получила 31,5-дюймовую QD-OLED-матрицу с разрешением 3840:2160 (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GTG), пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, типичной яркостью 250 нит в режиме SDR, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 2, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, подставкой с регулировкой высоты на 11 см, угла наклона от –5° до 25° и поворотом влево и вправо на ±25°, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3,5-мм аудиогнездом, технологией OLED Care Pro для снижения риска выгорания и сенсором приближения, а также радиатором для охлаждения. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.