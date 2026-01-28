Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix OLED XG32UQDMS, которая получила 31,5-дюймовую QD-OLED-матрицу с разрешением 3840:2160 (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GTG), пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, типичной яркостью 250 нит в режиме SDR, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 2, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, подставкой с регулировкой высоты на 11 см, угла наклона от –5° до 25° и поворотом влево и вправо на ±25°, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3,5-мм аудиогнездом, технологией OLED Care Pro для снижения риска выгорания и сенсором приближения, а также радиатором для охлаждения. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.

144-Гц монитор Dell SE2726D оценен в 130 долларов …
Компания Dell выпустила на китайский рынок бюджетный монитор Dell SE2726D, который получил 27-дюймовую IP…
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой м…
Новый игровой монитор GIGABYTE M27UP ICE адресованный поклонникам современных видеоигр, обеспечивает неза…
Новая серия мониторов DIGMA Progress 302…
DIGMA расширяет линейку мониторов Progress для офиса и дома — в продажу поступили четыре модели серии 302…
240-Гц монитор Dell SE2426HG оценили в 105 долларов …
Компания Dell пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделями SE2426HG и SE2726HG с диагона…
Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS …
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix OLED XG32UQDMS, которая получила …
Samsung представила портативный монитор на подставке…
Компания Samsung представила новый портативный дисплей, который можно возить на роликовой подставке или п…
235-Гц монитор HKC Star G7 оценен в 120 долларов …
Компания HKC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Star G7, которая получила 27-дюймовую матр…
Apple Studio Display получит крупное обновление…
Судя по информации инсайдеров, монитор Apple Studio Display готовится к серьёзному обновлению в 2026 году…
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor