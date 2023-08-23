Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Swift OLED PG34WCDM, которая основана на 34-дюймовой OLED-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 800R, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, максимальной яркостью 1300 нит, максимальной кадровой частотой 240 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 400 True Black, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, KVM-переключателем, интерфейсами DisplayPort, HDMI 2.1 и USB Type-C. Монитор станет доступен для покупки в начале следующего года, но цена пока не раскрывается.