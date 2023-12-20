Представлен 240-Гц монитор BenQ Zowie XL2546X

Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Zowie XL2546X, которая получила 24,5-дюймовую матрицу Fast-TN с частотой обновления 240 Гц. Новинка также характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, максимальной яркостью 320 нит, контрастностью 1000:1, технологией DyAc 2 для более четкого изображения, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DP 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью отрегулировать наклон, вращение, высоту и поворот, a также настенным креплением VESA (100:100 мм). По мнению производителя, экраны Fast-TN могут похвастаться более быстрым откликом в сравнении с IPS-панелями, а также более четкими контурами движущихся объектов. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.