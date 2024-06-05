Представлен 240-Гц монитор Corsair XENEON 34WQHD240-C

Компания Corsair пополнила ассортимент мониторов моделью XENEON 34WQHD240-C, которая основана на 34-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 3440:1440 точек (формат UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1500000:1, яркостью 1000 нит, временем отклика 0,03 мс (GtG), сертификацией DisplayHDR True Black 400, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.1, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом USB-C с альтернативным режимом DisplayPort и функцией зарядки мощностью 65 Вт, гибкой регулируемой подставкой и настенным креплением VESA (100:100 мм).