Представлен 240-Гц монитор Gigabyte GO27Q24

Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GO27Q24, которая основана на 27-дюймовой матрице QD-OLED производства Samsung с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется временем отклика 0.03 мс (GTG), кадровой частотой 240 Гц, поддержкой HDR10, максимальной яркостью 400 нит, контрастностью 1500000:1, 99% цветовым охватом DCI-P3, защитой AI OLED Care, системой охлаждения, сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения, антибликовым покрытием, портом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0, разъемом USB-C с поддержкой 15-Вт зарядки, 3,5-мм гнездом, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и других параметров. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позднее.

ASUS выпустила первый в мире 8К-дисплей с HDR…
Компания ASUS, известная своими комплектующими и периферией для ПК, представила флагманский монитор ProAr…
Представлен 540-Гц монитор ASUS Swift OLED PG27AQWP-W…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Swift OLED PG27AQWP-W, которая основана…
Представлен 240-Гц монитор BenQ MOBIUZ EX271UZ…
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделями MOBIUZ —EX271UZ, EX321UZ и EX271QZ. Первые две мод…
Представлен 420-Гц монитор HKC UG25EF …
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих игровых мониторов моделью UG25EF, которая получила 24,5-дюйм…
Представлен 400-Гц монитор HKC UG27EQ…
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UG27EQ, которая получила 27-дюймовую матр…
Philips представила доступный монитор для геймеров с 300 Гц…
Серия мониторов Philips Evnia 3000 пополнилась ещё одной бюджетной моделью, специально ориентированной на…
Представлен 144-Гц монитор Dell S2725DC …
Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью S2725DC, которая получила 27-дюймовую матрицу IPS с…
Sony представила фирменный геймерский монитор…
Во время трансляции State of Play Japan, прошедшей несколько часов назад, компания Sony представила 27-дю…
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor