Представлен 240-Гц монитор Gigabyte GO27Q24

Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GO27Q24, которая основана на 27-дюймовой матрице QD-OLED производства Samsung с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется временем отклика 0.03 мс (GTG), кадровой частотой 240 Гц, поддержкой HDR10, максимальной яркостью 400 нит, контрастностью 1500000:1, 99% цветовым охватом DCI-P3, защитой AI OLED Care, системой охлаждения, сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения, антибликовым покрытием, портом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0, разъемом USB-C с поддержкой 15-Вт зарядки, 3,5-мм гнездом, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и других параметров. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позднее.