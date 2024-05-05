Представлен 240-Гц монитор HKC Ant Gaming ANT27VQK

Компания HKC представила геймерский монитор Ant Gaming ANT27VQK, который основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризируется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 90% DCI-P3, сертификацией HDR 400, поддержкой FreeSync Premium и G-Sync, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB-A 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и колонок, подставкой с функциями наклона и поворота, а также настенным креплением VESA (75:75 мм). На родном для производителя китайском рынке монитор оценен в 410 долларов.