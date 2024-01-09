Представлен 240-Гц монитор HP Omen Transcend 32

Компания HP в рамках выставки CES 2024 представила геймерский монитор Omen Transcend 32, который основан на 32-дюймовой QD-OLED матрице с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,3 мс, типичной яркостью 250 нит и 1000 нит при просмотре контента HDR, 99% охватом цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом гаммы sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, поддержкой Dolby Vision и AMD FreeSync Premium Pro, настраиваемой aRGB-подсветкой, технологией OMEN Tempest для охлаждения панели, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C с обратной зарядкой до 140 Вт, USB-C 3.2 и USB-A 3.2, 3,5-мм гнездом для наушников, четырьмя динамиками и подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Представлен 160-Гц монитор Red Magic 5088 Mini LED 4K…
Бренд Red Magic пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью Red Magic 5088 Mini LED 4K, которая обо…
Представлен 165-Гц монитор Cooler Master GP2711 …
Компания Cooler Master пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G2711, которая основана на 27-д…
Представлен 160-Гц 4K-монитор Philips 27M2N5810…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Philips 27M2N5810, которая основана н…
Представлен 240-Гц монитор BenQ Zowie XL2546X …
Компания BenQ пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Zowie XL2546X, которая получила 24,5-дюй…
Представлен 165-Гц монитор Lenovo Legion R27q…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов доступной моделью Legion R27q, которая получила 2…
Представлен 100-Гц монитор Iiyama G-Master GB2745QSU-B1…
Японский производитель Iiyama пополнил ассортимент мониторов моделью G-Master GB2745QSU-B1, которая основ…
Представлен 240-Гц монитор MSI MPG 321URX QD-OLED…
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MPG 321URX QD-OLED, которая основана на 3…
В сети появились характеристики HP Omen Transcend 32 OLED…
Сегодня в сети появились маркетинговые материалы монитора HP Omen Transcend 32 OLED, который должен предо…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor