Представлен 240-Гц монитор HP Omen Transcend 32

Компания HP в рамках выставки CES 2024 представила геймерский монитор Omen Transcend 32, который основан на 32-дюймовой QD-OLED матрице с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,3 мс, типичной яркостью 250 нит и 1000 нит при просмотре контента HDR, 99% охватом цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом гаммы sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, поддержкой Dolby Vision и AMD FreeSync Premium Pro, настраиваемой aRGB-подсветкой, технологией OMEN Tempest для охлаждения панели, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-C с обратной зарядкой до 140 Вт, USB-C 3.2 и USB-A 3.2, 3,5-мм гнездом для наушников, четырьмя динамиками и подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.