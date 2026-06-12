Представлен 240-Гц монитор LG UltraGear 34GX90SB-W

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraGear 34GX90SB-W, которая получила 34-дюймовую изогнутую OLED-матрицу с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кривизной 800R, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), контрастностью 1500000:1, 98,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1300 нит, сертификацией DisplayHDR True Black 400, поддержкой NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, матовым антибликовым покрытием, операционной системой webOS с поддержкой сервисов потокового видео Netflix и YouTube, поддержкой игр через Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW и Amazon Luna, чипом alpha 8 AI Processor 4K Gen3, разъемом USB-C с поддержкой 65-Вт зарядки, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, портом LAN, 3,5-мм аудиогнездом и поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5. Цена монитора составила 1000 долларов.

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