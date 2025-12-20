Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 272QP QD-OLED X24

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 272QP QD-OLED X24, которая основана на 26,5-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой до 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), типовой яркостью SDR 200 нит, яркостью HDR 400 нит, статической контрастностью 1500000:1, отображением до 1,07 млрд цветовых оттенков, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 98% Adobe RGB и 138% sRGB по стандарту CIE 197, антибликовым покрытием с сертификацией VESA ClearMR 13000, поддержкой Adaptive-Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (WQHD при 240 Гц), одним разъемом DisplayPort 1.4a, портом USB Type-C с поддержкой DP Alt Mode и 15-Вт зарядкой, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой угла наклона, поворота, высоты до 110 мм, поворотом в портретный режим, настенным креплением VESA 100:100 мм и замком Kensington. Цена монитора на дебютном американском рынке составляет 500 долларов.

Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Г…
Не так давно были опубликованы актуальные статистические данные, касающиеся рынка мониторов в России. Сре…
165-Гц монитор LG UltraGear 37G800A-B оценили в 800 долларов…
Компания LG объявила о выходе игрового монитора UltraGear 37G800A-B, который получил 36,5-дюймовую изогну…
QD-MiniLED монитор KTC M27U6 оценили в $210…
Компания KTC пополнила ассортимент мониторов моделью M27U6, которая основана на IPS-матрице с разрешением…
Представлен самый быстрый в мире QD-LED игровой монитор AORU…
GIGABYTE объявила о выходе самого быстрого в мире QD-OLED игрового монитора AORUS FO27Q5P. 27-дюймовый QH…
Монитор Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand Edition 2026 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand …
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой м…
Новый игровой монитор GIGABYTE M27UP ICE адресованный поклонникам современных видеоигр, обеспечивает неза…
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4…
27-дюймовый игровой монитор GIGABYTE M27UP способен работать как в режиме 4K, так и в режиме Full HD (пер…
Представлен 240-Гц монитор BenQ MOBIUZ EX271UZ…
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделями MOBIUZ —EX271UZ, EX321UZ и EX271QZ. Первые две мод…
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor