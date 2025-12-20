Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 272QP QD-OLED X24

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 272QP QD-OLED X24, которая основана на 26,5-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой до 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), типовой яркостью SDR 200 нит, яркостью HDR 400 нит, статической контрастностью 1500000:1, отображением до 1,07 млрд цветовых оттенков, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 98% Adobe RGB и 138% sRGB по стандарту CIE 197, антибликовым покрытием с сертификацией VESA ClearMR 13000, поддержкой Adaptive-Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (WQHD при 240 Гц), одним разъемом DisplayPort 1.4a, портом USB Type-C с поддержкой DP Alt Mode и 15-Вт зарядкой, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой угла наклона, поворота, высоты до 110 мм, поворотом в портретный режим, настенным креплением VESA 100:100 мм и замком Kensington. Цена монитора на дебютном американском рынке составляет 500 долларов.