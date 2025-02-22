Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 273QP QD-OLED X24

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 273QP QD-OLED X24, которая получила 26,5-дюймовую QD-OLED-матрицу Samsung Display с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика GtG 0,03 мс, 138% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% охватом DCI-P3 и 98% Adobe RGB, максимальной яркостью SDR 250 нит и 450 нит в HDR, контрастностью 1500000:1, глубиной цвета 10 бит, антибликовым покрытием, функциями AI Vision, Smart Crosshair, Optix Scope и OLED Care 2, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4a, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с регулировкой высоты, наклона, поворота и вращения, а также настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.