Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 274QP QD-OLED X24

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 274QP QD-OLED X24, которая основана на 26,5-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется временем отклика 0,03 мс GtG, кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1500000:1, максимальной яркостью 200 нит в режиме SDR и 400 нит в HDR, 98% покрытием цветовой палитры Adobe RGB, 99% DCI-P3 и 138% sRGB (CIE1976), глубиной цвета 10 бит, сертификацией VESA ClearMR 13000, точностью цветопередачи ΔE ≤ 2, антибликовым покрытием, двумя интерфейсами HDMI 2.1 (FRL 10G), портом DisplayPort 1.4a (WQHD с 240 Гц), 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с регулировкой угла наклона от –5° до 20°, поворота на ±30°, высоты до 11 см и поворотом в портретный режим, настенным креплением VESA 100:100 мм и поддержкой Kensington Lock. Цена монитора на дебютном американском рынке составляет 500 долларов.