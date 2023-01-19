Представлен 240-Гц монитор Philips Evnia 27M2C5500W

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2C5500W, которая получила 27-дюймовую изогнутую 8-битную VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется временем отклика 1 мс (GtG), кадровой частотой 240 Гц, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 3000:1, 98,5- и 119% охватом цветовых гамм NTSC и sRGB соответственно, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, сертификацией VESA DisplayHDR 400, радиусом кривизны 1000R, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя DisplayPort 1.2, USB-концентратором с восходящим USB-B и тремя нисходящими портами USB 3.2 Type-A, поддержкой Battery Charging 1.2, 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой. Монитор станет доступен для покупки в этом месяце по цене в 430 фунтов стерлингов.