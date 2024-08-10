Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2723-2K-PRO-3

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2723-2K-PRO-3, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3, поддержкой технологий FreeSync и G-Sync, аппаратно сниженным уровнем синего света, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами DP 1.4 и настенным креплением VESA 75:75 мм. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в 210 долларов. Когда он появится в международной продаже, пока не уточняется.