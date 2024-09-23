Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2757-2K-PRO-3

Компания ViewSonic объявила о выпуске игрового монитора ViewSonic VX2757-2K-PRO-3, который основан на 27-дюймовой панели Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется пиковой яркостью 350 нит, кадровой частотой 240 Гц, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит (8-бит плюс FRC), 100% покрытием цветового пространства sRGB и 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика от серого к серому 1 мс, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников или колонок, подставкой с функцией регулировки угла наклона и настенным креплением VESA 75:75 мм. Цена монитора в Китае составляет эквивалент 185 долларов.