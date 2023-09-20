Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2758-2K-PRO-3

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX2758-2K-PRO-3, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется 27-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 2K, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 1 мс от серого к серому, максимальной яркостью 350 нит, 96-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E<2, цифровыми разъемами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также 35-мм гнездом для наушников. Монитор ViewSonic VX2758-2K-PRO-3 уже доступен для покупки в Китае по цене в 190 долларов.

Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2758-2K-PRO-3…
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