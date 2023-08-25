Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2776-2K-OLED

Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью VX2776-2K-OLED, которая основана на 27-дюймовой OLED-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется временем отклика от серого к серому 0,03 мс, пиковой яркостью 1000 нит, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой HDR, глубиной цвета 10 бит, 98,5% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, светодиодной подсветкой на тыльной панели, 3-Вт динамиками, гибко регулируемой металлической подставкой, интерфейсами HDMI, DP, USB-B, USB-A и USB-C с функцией зарядки гаджетов мощностью 96 Вт. Монитор уже доступен для покупки в Китае по цене в 960 долларов.

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