Представлен 240-Гц монитор ViewSonic VX2781-2K-OLED

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2781-2K-OLED, которая получила 26,5-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется максимальной яркостью 1000 нит в (режим HDR), 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, контрастностью 150 000:1, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, частотой обновления изображения 240 Гц, поддержкой технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-sync для более плавного геймплея, а также регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.