Представлен 240-Гц проектор ViewSonic PJB716K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент проекторов моделью PJB716K, цена и дата начала продаж которого будут объявлены позже. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 12000:1, яркостью 3700 люмен, поддержкой HDR10 и формата HLG (Hybrid log-gamma), временем отклика 4,2 мс, технологией ViewSonic SuperColor для улучшения цветопередачи, поддержкой воспроизведения 3D-контента, проецированием изображения на изогнутую поверхность, автоматической вертикальной коррекцией трапецеидальных искажений, 10-Вт динамиком, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и инструмент vColorTuner для настройки цветового профиля при подключении к компьютеру.

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