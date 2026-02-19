Представлен игровой монитор Dell SE2726HG

Компания Dell объявила о выпуске геймерских мониторов Dell SE2726HG и SE2726HGS, которые основаны на 27-дюймовых IPS-матрицах с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинки также характеризуются кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, временем отклика 5 мс или в экстремальном режиме 0,5 мс, технологией AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI с поддержкой VRR и одним портом DisplayPort 1.4. Мониторы отличаются подставками: SE2726HGS получил регулируемую по высоте подставку, а SE2726HG – обычную. Мониторы оценены в 130 и 170 долларов соответственно.