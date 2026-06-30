Представлен 260-Гц монитор AOC 25G4ZR

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью 25G4ZR, которая получила 24,5-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц и 260 Гц в разгоне, поддержкой HDR10, яркостью 300 кд/м², статической контрастностью 1000:1, режимом Low Input Lag, поддержкой технологии Adaptive Sync, подставкой с регулировкой высоты до 13 см, наклона, поворота и разворота, возможностью разместить клавиатуру на подставке, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном британском рынке составляет 130 фунтов стерлингов.