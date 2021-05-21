Представлен 265-Гц монитор AOC Agon AG274FZ

Компания AOC представила геймерский монитор Agon AG274FZ, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, временем отклика 1 мс (G2G), кадровой частотой 260 Гц, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 99% охватом цветовой палитры sRGB, заводской калибровкой (Delta E < 2), подсветкой AOC Light FX, двумя разъемами DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0, концентратором на четыре порта USB 3.2, стереофоническими динамиками по 5 Вт, а также подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.