Представлен 27-дюймовый 4K-монитор AOC U27P3U

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC U27P3U, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 350 нит, временем отклика 4 мс, глубиной цвета 10 бит, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, черным корпусом с тонкими рамками, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворотом в портретный режим, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также несколькими разъемами USB 3.2 Type-A. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.