Представлен 27-дюймовый монитор ASUS BE27ACSBK

Компания ASUS представила монитор BE27ACSBK, который предназначен для бизнес-сегмента. Новинку оснастили 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, 100% охватом цветовой палитры sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 350 нит, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, 2-Мп веб-камерой, двумя 2-Вт динамиками, интерфейсом USB Type-C с возможностью подачи до 80 Вт энергии на ноутбук, двумя коннекторами DisplayPort 1.2 и одним HDMI 1.4, 3,5-мм разъемом для наушников, концентратором USB 3.0, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим, а также поддержкой технологий ASUS Blue Light Filter и Flicker-Free для заботы о глазах пользователей. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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