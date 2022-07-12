Представлен 28-дюймовый 4K-монитор AOC GAMING U28G2XU2

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC GAMING U28G2XU2, которая получила 28-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K. Новинка также характеризуется временем отклика 1 мс (GtG), кадровой частотой 144 Гц, яркостью 400 кд/м2, соответствием стандарту VESA DisplayHDR 400, поддержкой Free Sync Premium для более плавной картинки и Adaptive-Sync с динамической сменой частоты кадров (VRR), шестью игровыми режимами, двумя интерфейсами HDMI 2.1 для полной совместимости с игровыми консолями нового поколения, двумя разъемами DisplayPort 1.4 и четырьмя USB 3.2, а также подставкой с регулировкой высоты до 130 мм, углов наклона и ориентации (поворот в портретный режим). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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