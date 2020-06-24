Представлен 28-дюймовый 4K-монитор AOC U28P2U

Компания AOC представила монитор U28P2U, который получил 28-дюймовую IPS-матрицу. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, углом обзора 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика матрицы 4 мс (G2G), 119% охватом цветового пространства sRGB, 107% охватом палитры NTSC и 97% охватом DCI-P3, двумя цифровыми интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort, четырёхпортовым концентратором USB 3.2 Gen1 Type-A, 3,5-мм разъемом, регулируемой подставкой, которая в том числе позволяет поменять ориентацию экрана с альбомной на портретную. Цена и дата начала продаж монитора пока не сообщаются.