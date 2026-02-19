Представлен 280-Гц монитор AOC GAMING Q27G4ZD

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью GAMING Q27G4ZD, которая основана на 27-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, углами обзора 178 градусов, антибликовым покрытием, кадровой частотой 280 Гц, временем отклика GtG 0,03 мс, поддержкой адаптивной синхронизации Adaptive Sync и технологии G-SYNC, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, статической контрастностью 1,5M:1, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4. четырьмя портами USB-A, 3,5-мм аудиогнездом, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота. Цена монитора на дебютном британском рынке составляет 420 фунтов стерлингов.