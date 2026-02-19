Представлен 280-Гц монитор AOC GAMING Q27G4ZD

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью GAMING Q27G4ZD, которая основана на 27-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, углами обзора 178 градусов, антибликовым покрытием, кадровой частотой 280 Гц, временем отклика GtG 0,03 мс, поддержкой адаптивной синхронизации Adaptive Sync и технологии G-SYNC, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, статической контрастностью 1,5M:1, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR, двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4. четырьмя портами USB-A, 3,5-мм аудиогнездом, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота. Цена монитора на дебютном британском рынке составляет 420 фунтов стерлингов.

Представлен 280-Гц монитор Philips EVNIA 27M2N6550PF…
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью EVNIA 27M2N6550PF, которая получила 26,5…
Представлен 300-Гц монитор Alienware AW2526HL …
Компания Alienware (принадлежит Dell) пополнил ассортимент игровых мониторов моделью AW2526HL, которая по…
Представлен 280-Гц монитор AOC Q27G4ZDP/WS…
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G4ZDP/WS, которая основана на 26,5-дюй…
Моноблок SEAVIV AidaONE R27 оценен в 3170 долларов …
Компания SEAVIV пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью AidaONE R27, вся начинка которой скрыта в по…
Представлен 240-Гц монитор Gigabyte GO27Q24G…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент мониторов моделью GO27Q24G, которая основана на 27-дюймовой матри…
345-Гц монитор Titan Legion X276S+ оценили в 215 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент игровых мониторов моделью X276S+, которая получила 27-дюймову…
400-Гц монитор Titan Legion X276T оценили в 360 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Legion X276T, которая основана на 2…
Представлен 144-Гц монитор Lenovo ThinkVision S25-4e…
Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью ThinkVision S25-4e, которая основана на…
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor