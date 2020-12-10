Представлен 280-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG258QM

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG258QM, которая основана на 24,5-дюймовой TN-матрице с разрешением 1920:1080 точек (Full HD). Новинка характеризуется яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов, 72% охватом цветовой палитры NTSC, частотой обновления 280 Гц, временем отклика 0,5 мс (GtG), системой ELMB-Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), адаптивной синхронизацией, набором средств ASUS GamePlus, системами Low Blue Light и Flicker-free для заботы о глазах пользователя, 2 Вт стереофоническими динамиками, одним интерфейсом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 2.0, а также подставкой, позволяющей менять ориентацию на портретную.