Представлен 280-Гц монитор Dell G2524H

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью Dell G2524H, которая получила 24,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 280 Гц, временем отклика от 0,5 до 1 мс, 99-процентным охватом цветовой палитры sRGB, глубиной цвета 8 бит, показателем контрастности 1000:1, пиковой яркостью 400 нит, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVDIAI G-Sync, поворотной подъемной подставкой, креплением VESA (100:100 мм), одним интерфейсом HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4 и концентратором USB 3.2 (Gen 1). Монитор станет доступен для покупки в конце этого месяца по цене в 250 долларов.